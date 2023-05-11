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Haberler Aydın Evin duvarına çarparak durabildi

Evin duvarına çarparak durabildi

11.5.2023

Gazete

Evin duvarına çarparak durabildi

AYDIN'IN Çine ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Mutaflar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar savrulurken otomobil evin duvarına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Kaan Macaroğlu sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Macaroğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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