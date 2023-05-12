Başkan Saraç kalbine yenik düştü

Aydın ve Muğla İlleri Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği'nin 30 yıldır başkanlığını yapan Necip Saraç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydın Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanlığı görevini uzun yıllardır yürüten Necip Saraç, vefat etti.



30 YILDIR GÖREVDE

Geçtiğimiz Ocak ayında Aydın'ın esnaf ve sanatkarına olan destekleri dolayısıyla 'Başefe' plaketi verilen, Aydın Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç vefat etti. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 30 yıldır başkanlık görevini yürüten Saraç, çeşitli rahatsızlıkları sebebiyle sabah saatlerinde İzmir'e kontrollere gitti. Tedaviden sonra Karpuzlu'daki evine dönen Başkan Saraç, akşam saatlerinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Başkan Saraç'ın ani ölümü sevenleri ve yakınlarını yasa boğdu.



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