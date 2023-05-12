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Haberler Aydın Genç adam göletin kenarında ölü bulundu

Genç adam göletin kenarında ölü bulundu

12.5.2023

Gazete

Genç adam göletin kenarında ölü bulundu
Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde 43 yaşındaki Hilal Üstün (43), gölet kenarında ölü olarak bulundu. Olay, Karpuzlu'nun Ömerler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya gitmek için evinden çıkan Hilal Üstün evine dönmedi.

ŞÜPHELİ BULUNDU
Üstün'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, kayıp ihbarının ardından arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından Ova Mevkii'nde gölet kenarında Üstün'ün cansız bedeni bulundu. Üzerine motosikletin devrilmiş vaziyette bulunan Üstün'ün cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi. 2 çocuk babası Hilal Üstün'ün ölümü şüpheli bulunarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

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