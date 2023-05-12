Üst geçidi kullanmadı kamyonet çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üst geçidi kullanmayıp refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Kuşadası ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Emine Durmuş evine gitmek için 100 metre ilerideki üst geçidi kullanmayarak, refüjden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen İ.E. yönetimindeki kamyonet Emine Durmuş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaralandı. Emine Durmuş yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İHSAN KARATAŞ

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