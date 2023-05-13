  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Trafikte aşırı hız kaza getirdi: 3 yaralı

Trafikte aşırı hız kaza getirdi: 3 yaralı

13.5.2023

Gazete

Trafikte aşırı hız kaza getirdi: 3 yaralı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde servis aracı ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Umurlu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. 09 M 6241 plakalı yolcu minibüsü ile 09 M 4615 plakalı servis aracı Aydın-İzmir karayolu üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile servis aracı refüje çıkıp trafik lambasını devirerek durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Minaset B., Mukaddes B. ve yabancı uyruklu bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İHSAN KARATAŞ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA