  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 'efeler' oy kullandı!

Aydın'da 'efeler' oy kullandı!

Aydın'ın Germencik ilçesinde Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği üyesi olan bir grup seçmen, efe kıyafetleriyle 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Sandık başında renkli görüntüler ortaya çıktı.

AA

14.05.2023, 12:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023, 13:03

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Aydın’da ’efeler’ sandık başında!

Aydın'ın Germencik ilçesinde Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği üyesi bir grup seçmen, efe kıyafetleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Aydın’da ’efeler’ sandık başında!

Hıdırbeyli İlkokulunda sandık başına giden dernek üyelerine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Aydın’da ’efeler’ sandık başında!

Dernek üyeleri oy kullanma işleminin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Aydın’da ’efeler’ sandık başında!

Gazetecilere açıklama yapan Dernek Başkanı Mehmet Sarı, "Biz Yörük ve efe torunları olarak milli kıyafetlerimizle oylarımızı kullandık, tercihlerimizi yaptık.

Aydın’da ’efeler’ sandık başında!

Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA