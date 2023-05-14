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Haberler Aydın Otomobiller kafa kafaya çarpıstı; 1 ölü, 4 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıstı; 1 ölü, 4 yaralı

14.5.2023

Gazete

Otomobiller kafa kafaya çarpıstı; 1 ölü, 4 yaralı
Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu Savaş Özmen (46) hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Savaş Özmen (46) idaresindeki otomobil ile A.K. yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan toplamda 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Savaş Özmen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özmen'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

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