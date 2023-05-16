Aydın’da iki araba kafa kafaya çarpıştı

Aydın Didim'de iki aracın çarpıştı. Kazada, İlyas Kaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Akköy mahallesi yönünden Didim'de gelmekte olan İ.Ş. yönetimindeki araç ile İlyas Kaya yönetimindeki araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede araç sürücüsü İlyaş Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araç sürücüsü İ.Ş. (44) ile araçta yolcu olarak bulunan S.İ. (40) ve N.U. (66) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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