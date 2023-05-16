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Haberler Aydın İş yerindeki otomobili izinsiz kullandı, kaza yapınca arkadaşını bırakıp kaçtı

İş yerindeki otomobili izinsiz kullandı, kaza yapınca arkadaşını bırakıp kaçtı

Aydın'da iş yerine ait otomobili izinsiz kullanan Sinan Y. kavşakta bir araçla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonrası yaralı arkadaşını bırakan Sinan Y.'nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İHA

16.05.2023, 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023, 10:26

İş yerindeki otomobili izinsiz kullandı, kaza yapınca arkadaşını bırakıp kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 21.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Sinan Y. yönetimindeki 09 AGK 090 plakalı otomobil ile Ahmet K. idaresindeki otomobil, Terasevler kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil hemen yolun karşısında bulunan sokağa kadar sürüklendi. Çalıştığı iş yerine ait otomobili izinsiz kullandığı ileri sürülen Sinan Y'nin kazadan sonra yaralı arkadaşı Yakup G.'yi bırakarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Yakup G.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2.54 promil alkollü olduğu belirlenen diğer otomobilin sürücüsü Ahmet K. ise gözaltına alındı. Otomobiller çekici ile sokaktan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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