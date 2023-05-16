Korkunç cinayete ağır tahrik indirimi

İki yıl önce Efeler ilçe merkezi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda bir erkeğin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Erkan Koldaş'a ait olduğu ortaya çıkan cesedin cebinde intihar notu bulundu. Koldaş'ın el yazısıyla yazdığı notta, "Artık bugün her şey bitecek. Herkes kurtulacak" ifadeleri yer alıyordu. Polis, cesette bulduğu kanıtlar üzerine cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin cinayet zanlısı olarak yakaladığı posta dağıtım görevlisi Burhan Baki Alvan tutuklandı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne hakkında dava açılan sanık Burhan Baki Alvan, son kez hakim karşısına çıktı. Alvan, savunmasında Erkan Koldaş'ın kamuya ait araçla kendisinden uyuşturucu taşımasını istediğini, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü ve ağaca asarak intihar süsü verdiğini söyledi. Hakim tarafından son sözünün sorulması üzerine Alvan, "Pişmanım keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Bana zorla uyuşturucu sattırmak istedi. Ben de öldürüp ağaca astım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Alvan'a haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.



KAZIM YÖRÜKÇE/ ÖZEL HABER

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