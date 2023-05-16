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Haberler Aydın Kuşadası’na kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi

Kuşadası’na kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi

16.5.2023

Gazete

Kuşadası’na kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi
"Bahama" bandıralı dev kruvaziyer "Odyssey of the Seas", Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 bin 200 yolcusuyla bu sezonki ilk seferini gerçekleştirdi. Ege Port Limanı'na yanaşan dev kruvaziyerden inen, çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerden bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Tur programına katılmayan turistler ise şehir merkezinde alışveriş yaptı. Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, Odyssey of the Seas'ın, ilçeye 21 sefer gerçekleştireceğini belirtti.

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