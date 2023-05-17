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Haberler Aydın Aydın'da depremzededen CHP'ye tepki! Dekontu gösterdi

Aydın'da depremzededen CHP'ye tepki! Dekontu gösterdi

Millet İttifakı'nın aldığı yenilgi sonrası CHP'lilerin depremzedelere gösterdiği insanlık dışı davranışlar tepki toplamaya devam ediyor. "Biz size yardım ettik, siz AKP'ye oy veriyorsunuz! Bundan sonra size bizden yardım yok" yaklaşımı, mağdur depremzedeleri de isyan ettirdi. Aydın’da yaşayan depremzede kadın, son günlerde muhalefet cephesinde depremzedeler aleyhinde konuşulanlara tepki olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesabına 10 TL gönderdi.

İHA

17.05.2023, 18:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023, 18:15

Aydın’da depremzededen CHP’ye tepki! Dekontu gösterdi
Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından deprem bölgesindeki vatandaşları hedef alan sosyal medya kullanıcılarına bir tepki de Aydın'dan geldi.



Aydın'da yaşayan depremzede Gülperi Oğur, tepki olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına 10 TL gönderdi.
Gaziantep'te yaşayan ancak depremden sonra geçici olarak Aydın'a yerleşen 42 yaşındaki depremzede Gülperi Oğur, seçimden sonra yaşananların kendilerini çok incittiğini belirtti. Tepkisini dile getirmek için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına sembolik olarak 10 TL gönderdiğini belirten Oğur, "Çok kanıma dokundu. Bu nedenle tepkimi bu şekilde gösterdim. Haykırmak istediğim şeyler var ama susuyorum. Bu tepkimi de gündem olmak için yapmadım" dedi.
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