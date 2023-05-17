Kaza yapınca yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

AYDIN'IN Kuşadası'nda çalıştığı iş yerine ait otomobili izinsiz kullandığı ileri sürülen Sinan Y.'nin, karıştığı trafik kazası sonrası yaralı arkadaşını bırakarak kaçtığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Y. yönetimindeki otomobil ile Ahmet K. idaresindeki otomobil, Terasevler kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil hemen yolun karşısında bulunan sokağa kadar sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Yakup G.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2.54 promil alkollü olduğu belirlenen diğer otomobilin sürücüsü Ahmet K. ise gözaltına alındı.

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