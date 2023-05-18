Kırmızı ışıkta duran tır’a arkadan çarptı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde kırmızı ışıkta duran TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü B.S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Denizli- Aydın Karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Denizli yönünden Aydın yönüne seyir halinde olan H.B.E. yönetimindeki TIR Organize Sanayi Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta durdu. O sırada aynı yöne seyir halinde olan B.S. yönetimindeki motosiklet hızla duran TIR'a arkadan çarparak altına sürüklendi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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