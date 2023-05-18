  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kırmızı ışıkta duran tır’a arkadan çarptı

Kırmızı ışıkta duran tır’a arkadan çarptı

18.5.2023

Gazete

Kırmızı ışıkta duran tır’a arkadan çarptı
Aydın'ın Nazilli İlçesinde kırmızı ışıkta duran TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü B.S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Denizli- Aydın Karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Denizli yönünden Aydın yönüne seyir halinde olan H.B.E. yönetimindeki TIR Organize Sanayi Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta durdu. O sırada aynı yöne seyir halinde olan B.S. yönetimindeki motosiklet hızla duran TIR'a arkadan çarparak altına sürüklendi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA