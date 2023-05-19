Aydın’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de yol kenarına savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.