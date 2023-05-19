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Haberler Aydın Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aydın Didim-Söke Karayolu'nda iki otomobil kazaya karıştı. Araçların çarpıştığı kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

19.05.2023, 17:49

Aydın'ın Didim-Söke Karayolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, Didim-Söke Karayolu jandarma kontrol noktasında meydana geldi.

Aydın’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de yol kenarına savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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