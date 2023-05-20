Kablo hırsızlarına jandarma baskını

Aydın'ın Söke ilçesinde telefon hatlarının kablolarını çalan 2 şüpheli, operasyonla yakalandı. Çalışlı mahallesinde Telekom firmasına ait 100 metre uzunluğundaki telefon kablosu kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Firma yetkililerin şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Araştırma sonucu 2 şüpheli şahıs tespit edildi. İkametlerine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 75 metre bakır kablo, plakasız ve şase numarası silinmiş motosiklet, 2 tabanca, av tüfeği ve 29 adet çeşitli ebatlarda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.



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