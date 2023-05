‘Babam benzinle annemi yaktı’

Aydın'da evinde çıkan yangında vücudunda ağır derecede yanıklar oluşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Güllü Eren'in (49) kocası Aydın Eren (46) tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıktı. Yanan evde polis ekiplerinin yaptığı incelemede pet şişede benzine rastlanırken, oğlunun ifadesinde 'Annemi babam üzerine benzin dökerek yaktı' demesi üzerine gözaltına alınan cani koca tutuklandı. Korkunç olay, Söke'nin Yenicami Mahallesi'nde geçtiğimiz 18 Nisan'da meydana geldi. Eren ailesinin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan B.E. alevlerin arasında kalan annesi Güllü Eren'i yanmaktan kurtarıp dışarıya çıkardı.Vücudunda oluşan birinci derece yanıklar nedeniyle ağır yaralanan talihsiz kadın, İzmir Bozyaka Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesini kurtarırken elleri yanan B.E ise ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili gözaltına alınan Güllü Eren'in eşi Aydın Eren, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Güllü Eren, tedavi gördüğü hastanede 14 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Güllü Eren'in otopsi raporunda "şüpheli ölüm" notu düşüldü. Yangın çıkan evde yapılan incelemede de pet şişe içerisinde benzin bulundu. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangında yaralanan B.E'nin ifadesine başvurdu. B.E. ifadesinde annesinin babası tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığını söyledi.Cinayet masası ekipleri, hayatını kaybeden Güllü Eren'in kocası Aydın Eren'i gözaltına aldı. Eren'in ifadesinde eşini yakarak öldürdüğü suçlamasını reddettiği, evdeki benzini ağaç kesme makinesi için bulundurduğunu söylediği öğrenildi. Eren, çıkarıldığı mahkeme tarafından eşini yaktığı şüphesiyle tutuklandı.