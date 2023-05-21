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Haberler Aydın Döviz kavgasında kan aktı

Döviz kavgasında kan aktı

21.5.2023

Gazete

Döviz kavgasında kan aktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kuyumcudan döviz almak için gelen müşteri ile kuyumcu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Uzun Çarşı'da bir kuyumcuda meydana geldi. Y.Ö. yanında 2 arkadaşıyla Uzun Çarşıda H.D'ye ait kuyumcu dükkanına geldi. İddiaya göre döviz almak isteyen Y.Ö. ile kuyumcu H.D. arasında tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgaya kuyumcunun yakınları ile müşteri Y.Ö'nün 2 arkadaşı da karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Kavgada müşteri Y.Ö. ve kuyumcunun 2 yakını İ.D. ve R.D. yaralandı. Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, iki tarafta birbirinden şikayetçi olduğu ifade edildi.

ÜMİT ÖZMEN
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