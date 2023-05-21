Döviz kavgasında kan aktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kuyumcudan döviz almak için gelen müşteri ile kuyumcu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Uzun Çarşı'da bir kuyumcuda meydana geldi. Y.Ö. yanında 2 arkadaşıyla Uzun Çarşıda H.D'ye ait kuyumcu dükkanına geldi. İddiaya göre döviz almak isteyen Y.Ö. ile kuyumcu H.D. arasında tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgaya kuyumcunun yakınları ile müşteri Y.Ö'nün 2 arkadaşı da karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavgada müşteri Y.Ö. ve kuyumcunun 2 yakını İ.D. ve R.D. yaralandı. Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, iki tarafta birbirinden şikayetçi olduğu ifade edildi.



ÜMİT ÖZMEN

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