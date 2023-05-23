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Haberler Aydın Aydın'da korkutan yangın! Daire alevler içinde kaldı

Aydın'da korkutan yangın! Daire alevler içinde kaldı

Aydın Kuşadası'nda bir apartmanın zemin katındaki daireden dumanlar yükseldi. Yangın çıkan eve ekipler müdahale etti. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürme işlemleri sonrası inceleme başlatıldı.

İHA

23.05.2023, 18:02 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023, 18:26

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.

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Aydın’da korkutan yangın! Daire alevler içinde kaldı

Yangın, Alacamescit Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan dairede meydana geldi.

Aydın’da korkutan yangın! Daire alevler içinde kaldı

D.Z. isimli kişinin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aydın’da korkutan yangın! Daire alevler içinde kaldı

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Aydın’da korkutan yangın! Daire alevler içinde kaldı

Yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi kontrol amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aydın’da korkutan yangın! Daire alevler içinde kaldı

İtfaiye ekipleri evdeki yangını söndürürken, yangının çıkış sebebinin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

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Aydın’da korkutan yangın! Daire alevler içinde kaldı

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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