Aydın’da korkutan yangın! Daire alevler içinde kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.
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23.05.2023, 18:02 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023, 18:26
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.
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Yangın, Alacamescit Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan dairede meydana geldi.
D.Z. isimli kişinin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi kontrol amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri evdeki yangını söndürürken, yangının çıkış sebebinin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.
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