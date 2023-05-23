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Haberler Aydın Aydın'da yaşadığı evde cesedi bulundu

Aydın'da yaşadığı evde cesedi bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 48 yaşındaki Hayrettin Çakmak ölü olarak bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İHA

23.05.2023, 09:31

Aydın’da yaşadığı evde cesedi bulundu

Aydın Efeler'de Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi bulunan müstakil bir evde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Hayrettin Çakmak'tan haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Çakmak'ı evin içerisinde hareketsiz yatar halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çakmak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Çakmak'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çakmak'ın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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