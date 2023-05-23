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Haberler Aydın Başkasının hesabından 10 bin lira çeken şüpheli yakalandı

Başkasının hesabından 10 bin lira çeken şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başkasının banka hesabından 10 bin lira çeken şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

23.05.2023, 14:55 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023, 14:57

Başkasının hesabından 10 bin lira çeken şüpheli yakalandı

Aydın Kuşadası'nda Güzalçamlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın banka hesabından ATM aracılığı ile kimliği belirsiz kişi yada kişilerce rızası dışında 10 bin TL nakit para çekildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen bir şüpheli şahıs 10 bin TL para ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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