AK Partili Bursalı’dan anne ve babasının mezarına ziyaret

AK Parti'den İzmir Milletvekili seçilen gazeteci-yazar Şebnem Bursalı, Aydın'da bulunan anne ve babasının mezarını ziyaret ederek dua etti.

'YEMİNİMİZİ TEKRARLADIK'

BURSALI, milletvekili adaylığı açıklandıktan sonra seçim çalışmalarına başlamadan önce ziyaret ettiği annesi Halise ve babası İsmail Bursalı'nın Aydın Tellidede Mezarlığı'ndaki mezarlarına, bu kez milletvekili olarak ziyarette bulundu. Sosyal medya mezarlarından fotoğraflara yer verdiği paylaşımda Bursalı şu ifadeleri kullandı: "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile siyaset yoluna çıkarken merhum anne ve babamın mezarlarını ziyaret etmiştik, şimdi de güzel İzmirimizden milletvekili seçildikten sonra yine ziyaret edip kabirleri başında dua ederek şehrimize, ülkemize, milletimize hizmet yolunda durmak yok yola devam yeminimizi de tekrarladık."

İHSAN KARATAŞ