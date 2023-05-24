Engelli ve eski hükümlülere iş imkanı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği projesi ile Aydın'da 2016 yılından bu yana 103'ü engelli, 69'u eski hükümlü olmak üzere toplam 172 engelli ve eski hükümlü iş sahibi oldu.



EKONOMİYE KATKI

Bu işletmeler için de toplam 7 milyon 860 bin TL hibe desteği verildi. Yeni dönem için başvurular da devam ederken, proje başvuruları 9 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilecek. İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "İl Müdürlüğümüzce sağlanan hibe ile 2016 yılından bugüne kadar 172 adet işletme kurulmuştur. Bunların 103'ü engelli, 69'u eski hükümlülere aittir. Bu işletmeler için toplam 7 milyon 860 bin TL hibe ödenmiş ve bu sayede ilimiz ekonomisine de büyük katkı yapılmıştır. Yeni dönem proje başvurularımız için son başvuru tarihi 9 Haziran 2023 tarihine kadar devam etmektedir. Hibe projemizden faydalanarak iş kuracak olan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.



İHSAN KARATAŞ

DİĞER