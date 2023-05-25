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Haberler Aydın Motosiklet sürücüsü taklalar attı, çarpıştığı otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi kaçtı

Motosiklet sürücüsü taklalar attı, çarpıştığı otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi kaçtı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hatalı dönüş yapan otomobille çarpışan kasksız motosikletli, havada defalarca takla atarak yere düşüp ağır şekilde yaralandı. Kaza anı ve otomobil sürücüsünün motosikletliyi kontrol edip bölgeden hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA

25.05.2023, 18:17

Motosiklet sürücüsü taklalar attı, çarpıştığı otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi kaçtı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Davutlar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 34 BAL 231 plakalı kiralık otomobil ile Yusuf Ali Kağan Yeni idaresindeki 35 LGP 86 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle havada defalarca takla atarak yere düşen ve kask takmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü Yusuf Ali Kağan Yeni ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletli, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazadan sonra otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.



"KAZA ANI İSE BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI"
Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde motosikletin araca çarpması sonucu sürücünün takla atarak yere düşmesi ve kaza sonrası otomobil sürücüsünün, motosikletliyi kontrol edip, bölgeden yavaş adımlarla hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşması yer alıyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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