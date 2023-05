Ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası’nda

Dünyanın en lüks ve büyük yolcu gemilerinden biri olan Malta Bayraklı Celebritiy Beyond, çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan 2 bin 957 turist ile Kuşadası'na geldi. Gemiden inen yolcular, Kuşadası Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar ve folklor gösterileri eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden 327 metre uzunluğunda ve 140 bin groston ağırlığındaki Malta bayraklı Celebritiy Beyond, dün sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. Gemiden inen turistler, Kuşadası Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri eşliğinde karşılandı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan da beraberindeki heyetle gemiye çıkarak Celebritiy Beyond kaptanı Dimitris Kafetzis'i ziyaret edip, Kuşadası'yla ilgili çeşitli hediyeler verdi. Celebritiy Beyond'un ultra lüks odasının 1 haftalık fiyatı 150 bin dolardan başlıyor.



'KUŞADASI'NI VE LİMANI ÇOK BEĞENDİK'

Kuşadası'nda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Celebritiy Beyond kaptanı Dimitris Kafetzis, "Buraya gelmeden önce İstanbul Galataport Limanı'na demirlemiştik. Kuşadası dünyadaki en önemli kruvaziyer limanlarından birisi. Bizi çok güzel ve güler yüzlü bir biçimde karşıladığınız için size teşekkür ederim. Kuşadası'nı ve limanı çok beğendik. Sezon boyunca 7 kez daha Kuşadası Limanı'na geleceğiz" dedi.



İHSAN KARATAŞ

DİĞER