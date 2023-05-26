Arkadaşını kazara öldüren astsubay tahliye oldu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 22 yaşındaki arkadaşı Hüseyin Genç'i tabancasıyla oynarken vurarak öldüren Nurhan Ezgin (22) davanın ilk duruşmasında tahliye oldu. Mahkeme kararının ardından ölen gencin annesi adliye önünde sinir krizi geçirdi. Geçtiğimiz 19 Şubat'ta meydana gelen olayın ilk duruşması polisin geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşti.

Duruşmaya sanık Nurhan Ezgin ve ölen Hüseyin Genç'in annesi Kadriye Genç ile avukatlar katıldı. Bilirkişi raporunda olay sırasında 139 promil alkollü olduğu belirlenen sanık Nurhan Ezgin, savunmasında olayın kazara olduğunu belirterek, "Doldur boşalt yaparken silahım aniden ateş aldı. Hüseyin'i kazara vurdum, böyle olsun istemezdim" dedi.

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, sanık Nurhan Ezgin'in tahliyesine karar verdi. Mahkemenin kararını açıklamasının ardından Hüseyin Genç'in annesi Kadriye Genç, "Oğlum boş yere kurban gitti, bu mu adalet" diyer kriz geçirdi.

HARMADALI OYNAMIŞLAR

ÖTE yandan deniz Astsubay Nurhan Ezgin'in tabancayla vurarak öldürdüğü arkadaşı Hüseyin Genç ile birlikte eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki arkadaşın olaydan saatler önce karşılıklı harmandalı oynadığı görüldü.

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