  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da terör örgütüne üye olan ve propagandasını yapan 14 kişi yakalandı

Aydın'da terör örgütüne üye olan ve propagandasını yapan 14 kişi yakalandı

Aydın jandarma ekiplerinin son 10 gün içinde yaptığı çalışmalarda terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçlarından aranan 14 şüpheli şahıs yakalandı.

İHA

26.05.2023, 10:51

Aydın’da terör örgütüne üye olan ve propagandasını yapan 14 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 15-25 Mayıs tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve propaganda yapmak suçlarından 12, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1, DHKP-C silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan da 1 olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA