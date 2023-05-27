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Haberler Aydın 'Anneme gidiyorum' diye evden çıktı! 3 gündür haber alınamıyor

'Anneme gidiyorum' diye evden çıktı! 3 gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde babasının evine misafirliğe giden ve 'Anneme gidiyorum' diyerek evden ayrılan 17 yaşındaki Zehra Zeynep Uncu'dan 3 gündür haber alınamıyor. En son Aydın Otogarı çevresinde görüldüğü belirlenen genç kızın, başka illere gidebileceği üzerine çalışma başlatıldığı öğrenildi.

DHA

27.05.2023, 09:04

’Anneme gidiyorum’ diye evden çıktı! 3 gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde, babası Ferhat Uncu'dan ayrılan annesi Sevim Atalay'ın yanında yaşayan Zehra Zeynep Uncu, hafta sonu Koçarlı'nın Yeniköy Mahallesi'ndeki babasının yanına geldi. Çarşamba gününe kadar babasının yanında kalan genç kız, öğle saatlerinde anneme gidiyorum diyerek evden çıktı. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı.

Ailesi genç kıza ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Anne Sevim Atalay, "Kızımdan 3 gündür haber alamıyoruz. Telefonlarına ulaşılmıyor. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz" dedi. En son Aydın Otogarı çevresinde görüldüğü belirlenen genç kızın, başka illere gidebileceği üzerine çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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