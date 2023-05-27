Aydın’da ‘beyaz altın’ için sahaya indiler

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamukta, yeni sezon hazırlıkları devam ederken, son günlerde etkili olan yağışlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Aydın tarımının da tansiyonunu belirleyen ve zor şartlar altında üretilen pamukta fiyatların bu yıl yüksek olmasını bekleyen üreticiler, arazilerinde pamuk ekimlerini gerçekleştirdi.





Bu yıl barajlardaki doluluk oranlarındaki düşüş üreticileri endişelendirirken, son günlerde yaşanan yağışlar, toprağı suya doyurdu. Etkili olan yağışların ardından Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de "beyaz altın" için sahaya indi. İlçe genelinde pamuk arazilerini gezen ekipler, ekili alanlarda kontroller gerçekleştirdi.