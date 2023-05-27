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Meteoroloji'den Aydın'a yarın için uyarı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın'ı yarın için uyardı. Yapılan açıklamada 28 Mayıs Pazar günü merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı belirtildi.

İHA

27.05.2023, 15:29

Meteoroloji’den Aydın’a yarın için uyarı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (28.05.2023 Pazar) öğle saatlerinden sonra Aydın'ın merkez ve doğu ilçelerinde (Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine, Karpuzlu, Koçarlı, Germencik, İncirliova ve Köşk,) yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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