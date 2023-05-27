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Haberler Aydın Vicdansız!

Vicdansız!

27.5.2023

Gazete

Vicdansız!
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosiklet sürücüsü, 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı. Atça Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, 5 yaşındaki B.E.'ye çarptı. Küçük çocuğa çarptıktan sonra hızla olay yerinden ayrılan sürücü sırra kadem bastı. Kanlar içerisinde kalan çocuk ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis vicdansız sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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