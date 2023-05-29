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Aydınlılar dikkat! Sağanak yağış uyarısı yapıldı

Aydın'da yarın yağması beklenen gök gürültülü yağış için vatandaşlara meteoroloji tarafından uyarı yapıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İHA

29.05.2023, 18:14

Aydınlılar dikkat! Sağanak yağış uyarısı yapıldı
Aydın'da yarın yerel olarak etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, "30.05.2023 Salı günü bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke dışında kalan bölümünde, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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