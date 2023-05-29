Ege’de korkutan görüntü! 2 tane kıyıya vurdu gören koştu geldi

Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği'nden yapılan açıklamada, "Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan Yunuslar, deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölürken, bazen az da olsa kasıtlı ölümler de yaşanmaktadır.