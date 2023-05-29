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Haberler Aydın Ege'de korkutan görüntü! 2 tane kıyıya vurdu gören koştu geldi

Ege'de korkutan görüntü! 2 tane kıyıya vurdu gören koştu geldi

Aydın'ın Kuşadası'nda iki ayrı plajda 2 adet yunus balığının karaya vurdu. Telef olan yunusları ölçen yetkililer, küçük olanın 1.17 metre, büyük olanın 2.15 metre uzunluğunda olduğu belirledi.

İHA

29.05.2023, 16:04 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023, 16:11

Aydın Kuşadası'nda sahilde yunus balığı görenler Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği yetkililerine haber verdi.

Ege’de korkutan görüntü! 2 tane kıyıya vurdu gören koştu geldi

Bölgeye gelen dernek yetkilileri her iki yunusunda telef olduğunu ve yüzeylerinde bozulma olduğu görüldü.

Ege’de korkutan görüntü! 2 tane kıyıya vurdu gören koştu geldi

Yunusların ölçümleri yapılırken, küçük olanın 1.17 metre, büyük olanın 2.15 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi. TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)'na gönderilmek üzere, Yunuslardan doku ve diş örnekleri alındı.

Ege’de korkutan görüntü! 2 tane kıyıya vurdu gören koştu geldi

Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği'nden yapılan açıklamada, "Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan Yunuslar, deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölürken, bazen az da olsa kasıtlı ölümler de yaşanmaktadır.

Ege’de korkutan görüntü! 2 tane kıyıya vurdu gören koştu geldi

Yunuslar Kuşadası Belediyesi'ne ait araçlarla alınarak, bir çukur kazılıp üzerleri kireç dökülerek gömülmesi sağlandı. Yat turlarında büyük bir mutlulukla tekneyle yarışmalarını izlediğimiz yunuslar, deniz ekosisteminin sağlıklı göstergeleri olup, öncelikle onların yaşam alanı olan denizlerimizi temiz tutmalıyız" denildi.

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