Kazayı izlerken kazaya karıştılar

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sürücüler yolun karşı şeridindeki kazayı izlerken bir kaza daha gerçekleşti. Aynı yerde, aynı anda yaşanan ve 5 araç karıştığı 2 kazada toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Aydın üzerinde Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesinde meydana geldi. Durmuş Kılınç yönetimindeki otomobil çilek almak için durdu. Kılınç aracına bindiği sırada aracına, B.T. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil içerisinde bulunan sürücü Durmuş Kılınç ve eşi Raziye Kılınç otomobil içerisinde sıkıştı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan çift hastaneye kaldırıldı. O sırada karşı şeritte kazayı görüp aracını emniyet şeridine park eden araca aynı yönden gelen otomobiller çarptı. Şans eseri araç içinde bulunan anne Kadriye A. ve oğlu Demir A. ile pusette bulunan bebeği Uygar A. kazada hafif yaralandı.



KAZIM YÖRÜKCE

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