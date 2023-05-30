  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Tarlada çalışan çiftçiyi yılan ısırdı! Hastanelik oldu

Tarlada çalışan çiftçiyi yılan ısırdı! Hastanelik oldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir çiftçi tarlada çalıştığı sırada yılan tarafından ısırıldı. Talihsiz çiftçi hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi ise bulunmuyor.

İHA

30.05.2023, 18:32

Tarlada çalışan çiftçiyi yılan ısırdı! Hastanelik oldu
Aydın'ın Köşk ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yılanın ısırdığı çiftçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Uzundere Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. (48) tarlada hayvan otlattığı sırada bir yılan tarafından ısırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA