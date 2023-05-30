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Haberler Aydın Yoğun yağış İncirliova ve Koçarlı’da sele neden oldu

Yoğun yağış İncirliova ve Koçarlı’da sele neden oldu

30.5.2023

Gazete

Yoğun yağış İncirliova ve Koçarlı’da sele neden oldu
Aydın'da sağanak yağış, Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde taşkınlara sebep oldu. Koçarlı'nın Güdüşlü, Tekeli, Yeniköy, Kasaplı ve Bıvyıklı Mahalleri'nde yaşanan taşkınlar sonucu bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sel sularıyla dolan ev ve işyerlerinde maddi zarar oluştu. İncirliova'da sağanak nedeniyle Yalkıdere Çayı'nın İstiklal Mahallesi'nden geçen bölümü taştı. Çayın üzerinden geçen köprünün demir korkulukları yıkıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, selin yaralarını en kısa sürede sarılacağını belirtti.

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