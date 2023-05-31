Kütüphaneye gidiyorum diyerek ortadan kayboldu

Aydın'da kütüphaneye gitmek için evinden ayrılan 23 yaşındaki Mihriban Memiş'ten 2 gündür haber alınamıyor. Efeler ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mihriban Memiş, kardeşiyle birlikte dolaşmaya çıktıktan sonra 'kütüphaneye gideceğim' diyerek kardeşinden ayrıldı. Kütüphaneye gitmeyen genç kız ortadan kayboldu. O andan itibaren kızlarından haber alamayan ailesi, güvenlik birimlerine kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Mihriban'ın bulunması için çalışma başlatılırken ailesi sosyal medya üzerinden kızlarının İzmir'de olabileceğini yazarak Mihriban'ı görenlerin kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.



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