Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, balkondan düşerek öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir arkadaşının evine giden 31 yaşındaki Neslihan Alabuğa, henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki evin balkonundan aşağıya düştü. Alabuğa'nın düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 31 yaşındaki genç kadının cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, savcılık incelemelerinin ardından cenazesi otopsi için Aydın'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Alabuğa'nın, balkondan atladığı ihtimali üzerinde duruluyor.