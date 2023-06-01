Mutfak tüpü evde bomba gibi patladı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 4 katlı binanın 2. katında mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlamanın olduğu ev küle dönerken 1 kişi yaralandı. 93 yaşındaki İsmail Hakkı Uyar'ın uyuduğu sırada tüpte gaz sızıntısı oldu. Sızıntıyı fark etmeyen Uyar, çakmağını ateşleyince patlama meydana geldi. Alevler bir anda evi sararken, komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Balkona çıkarak yardım isteyen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.



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