  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Meteoroloji uyardı! Aydınlılar dikkat

Meteoroloji uyardı! Aydınlılar dikkat

Aydın'daki vatandaşlara yönelik meteorolojiden uyarı yapıldı. Uyarının sebebi ise merkez ve doğu ilçelerinde yarın görülmesi beklenen sağanak yağışlar olarak belirtildi.

İHA

02.06.2023, 17:50

Meteoroloji uyardı! Aydınlılar dikkat
Aydın'ın merkez ve doğu ilçelerinde yarın görülmesi beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların, 03.06.2023 Cumartesi günü de Aydın il merkezi ile Çine, Bozdoğan, Karacasu, Köşk, Yenipazar, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA