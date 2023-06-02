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Haberler Aydın Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

ÜMİT ÖZMEN

2.6.2023

Gazete

Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde motosikletin yaya çarpması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Belediye meydanına doğru seyir halinde olan motosiklet, karşıdan karşıya geçmekte olan O.G'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan O.G. ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü S.C. ve yolcu konumunda bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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