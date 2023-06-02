Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde motosikletin yaya çarpması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Belediye meydanına doğru seyir halinde olan motosiklet, karşıdan karşıya geçmekte olan O.G'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan O.G. ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü S.C. ve yolcu konumunda bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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