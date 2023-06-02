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Haberler Aydın Silah sesini duyan komşuları yanına koştu, yaşlı adam balkonunda ölü bulundu

Silah sesini duyan komşuları yanına koştu, yaşlı adam balkonunda ölü bulundu

Aydın'da evinden silah sesi gelen 67 yaşındaki adam, balkonunda ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, adamın intihar ettiği düşünülüyor.

İHA

02.06.2023, 09:20 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023, 09:27

Silah sesini duyan komşuları yanına koştu, yaşlı adam balkonunda ölü bulundu

Aydın'ın Efecik ilçesinde Tepecik Mahallesi'ndeki bir evde saat 22.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özgen'in (67) yaşadığı evden silah sesinin geldiğini duyarak eve giden komşuları Özgen'i evin balkonunda başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Özgen'in yakınları yasa boğulurken, polis ekiplerinin yaşlı adamın silahla kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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