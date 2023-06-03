  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Yaşlı adamın sır ölümü

Yaşlı adamın sır ölümü

KAZIM YÖRÜKCE

3.6.2023

Gazete

Yaşlı adamın sır ölümü
Aydın'ın Efeler ilçesinde 67 yaşındaki Mustafa Özgen, evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay, Tepecik Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Mustafa Özgen'in yaşadığı evden silah sesinin geldiğini duyarak eve giden komşuları Özgen'i evin balkonunda başından silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Özgen'in yakınları yasa boğulurken, polis ekiplerinin yaşlı adamın silahla kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA