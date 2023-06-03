Yaşlı adamın sır ölümü

Aydın'ın Efeler ilçesinde 67 yaşındaki Mustafa Özgen, evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay, Tepecik Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Mustafa Özgen'in yaşadığı evden silah sesinin geldiğini duyarak eve giden komşuları Özgen'i evin balkonunda başından silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Özgen'in yakınları yasa boğulurken, polis ekiplerinin yaşlı adamın silahla kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

DİĞER