  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kelebek hastası iki kardeşi ölüm ayırdı

Kelebek hastası iki kardeşi ölüm ayırdı

KAZIM YÖRÜKCE

4.6.2023

Gazete

Kelebek hastası iki kardeşi ölüm ayırdı
Aydın'da aynı kaderi paylaştığı kız kardeşiyle birlikte yıllardır kelebek hastalığı ile mücadele eden Mehmet Taş (28) yaşam savaşını kaybetti. Kuyucak'ta yaşayan Taş çiftinin ilk çocukları Mehmet Taş'a, doğumundan kısa süre sonra Epidermolzis Bülloza hastalığı teşhisi kondu. Mehmet Taş'ın kardeşi Sedef Taş'ta da aynı hastalık çıkınca aile ikinci kez yıkıldı. Halk arasında 'kelebek' hastalığı olarak bilinen genetik cilt rahatsızlığına karşı iki kardeş yıllarca omuz omuza mücadele etti. Ancak Mehmet'in vücudu çektiği acılara daha fazla dayanamadı. Aniden rahatsızlanan ve tedavi altına Mehmet Taş, hayata gözlerini yumdu. Taş, cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA