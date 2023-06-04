Kelebek hastası iki kardeşi ölüm ayırdı

Aydın'da aynı kaderi paylaştığı kız kardeşiyle birlikte yıllardır kelebek hastalığı ile mücadele eden Mehmet Taş (28) yaşam savaşını kaybetti. Kuyucak'ta yaşayan Taş çiftinin ilk çocukları Mehmet Taş'a, doğumundan kısa süre sonra Epidermolzis Bülloza hastalığı teşhisi kondu. Mehmet Taş'ın kardeşi Sedef Taş'ta da aynı hastalık çıkınca aile ikinci kez yıkıldı. Halk arasında 'kelebek' hastalığı olarak bilinen genetik cilt rahatsızlığına karşı iki kardeş yıllarca omuz omuza mücadele etti. Ancak Mehmet'in vücudu çektiği acılara daha fazla dayanamadı. Aniden rahatsızlanan ve tedavi altına Mehmet Taş, hayata gözlerini yumdu. Taş, cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

DİĞER