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Haberler Aydın Koçarlı’nın “Yöresel Ürünler Festivali” Eylül’de yapılacak

Koçarlı’nın “Yöresel Ürünler Festivali” Eylül’de yapılacak

KAZIM YÖRÜKCE

4.6.2023

Gazete

Koçarlı’nın “Yöresel Ürünler Festivali” Eylül’de yapılacak

AYDIN Koçarlı'da geleneksel olarak üzenlenen Çam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 22-24 Eylül tarihlerinde yapılacak. Koçarlı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, belediye meclis salonunda Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Başkanlığında gerçekleşti

SÜRPRİZ KONSERLER
GÜNDEM maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan Koçarlı Geleneksel Çam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festival tarihi meclis üyelerinin kabulü ile 22-23 ve 24 Eylül olarak belirlendi. Bu yıl 15'incisi düzenlenecek festivalde ilçenin en önemli gelir kaynaklarından çam fıstığı ile yerel ürünlerin tanıtılacağını belirten Başkan Kaplan, "Deprem nedeniyle ertelediğimiz festivalimizi, ileri bir tarihe alarak ile 22-23 ve 24 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğiz. İlçemizde ve ilimizde yetiştirilen çam fıstığı, incir, pamuk, zeytin ve zeytinyağı gibi yerel ürünlerin tanıtılacağı, sadece Koçarlı'nın değil Aydın'ın isminin duyulacağı ve sürpriz sanatçıların konserleri ile muhteşem bir festival hazırlıyoruz" dedi.

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