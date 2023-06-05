Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs Aydın’da yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Kuyucak ilçesinde 'uyuşturucu imal ve ticareti ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. ile Karapınar Mahallesi'nde 'göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan ve hakkında toplam 18 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



