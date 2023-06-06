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Haberler Aydın Alkollü sürücü kaza sonrası aracı bırakıp kaçtı

Alkollü sürücü kaza sonrası aracı bırakıp kaçtı

ÜMİT ÖZMEN

6.6.2023

Gazete

Alkollü sürücü kaza sonrası aracı bırakıp kaçtı
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde alkollü bir sürücü kaza yaptığı aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Kaza, Nazilli'de Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arslanlı istikametinden hastane istikametine doğru seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalığı savaş alanına çeviren sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. Araçta yapılan incelemelerde çok sayıda alkol ele geçirilirken, araç çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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