Aydınlı genç anne oğluyla birlikte kayboldu

Aydın Söke'de Nur Gündüz (35) ve 6 yaşındaki oğlundan 4 gündür haber alınamıyor. Söke'de bir çocuk annesi Nur Gündüz 4 gün önce kayıplara karıştı. Genç anne ve oğluna ulaşamayan yakınları durumu polise başvurdu. İhbar üzerine polis ekipleri, kayıp kadını ve oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Nur Gürbüz ve oğlu en son otogar civarında görüldü. Arama çalışmaları devam ederken yakınları da sosyal medyadan çağrıda bulunarak Nur'u ve oğlunu görenlerin ihbarda bulunmalarını istedi.

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