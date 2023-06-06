Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuyucak ilçesinde göçmen kaçakçılığından aranan ve hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri Kuyucak'ta aranan ve hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. ile Karapınar Mahallesi'nde Göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan ve hakkında toplam 18 yıl 3 ay ve 20 gün hapis cezası bulunan T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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