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Haberler Aydın Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı

Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE

6.6.2023

Gazete

Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuyucak ilçesinde göçmen kaçakçılığından aranan ve hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri Kuyucak'ta aranan ve hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. ile Karapınar Mahallesi'nde Göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan ve hakkında toplam 18 yıl 3 ay ve 20 gün hapis cezası bulunan T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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