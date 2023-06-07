Kız arkadaşı için ölümü göze aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kız arkadaşını kurtarmak için denize giren genç az kalsın kendisi ölüyordu. Boğulma tehlikesi geçiren sevgililer, tedavi altına alındı. Olay, Kadınlar Denizi Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren E.T., bir süre sonra çırpınmaya başladı. Denize birlikte geldiği ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.A., kız arkadaşının çırpındığını görünce onu kurtarmak için denize kendisi de denize girdi.



BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Kız arkadaşını kurtarmak isteyen U.A. bu sefer kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. İki genci Kuşadası Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar denizden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri E.T. ve U.A.'yı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye tedavi altına alınan sevgililerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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